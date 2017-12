ERC dissipa els dubtes i demostra que vol guanyar aquestes eleccions a l'acte central de campanya

Última actualització Dissabte, 16 de desembre de 2017 14:00 h

Fermesa i contundència al Born de Barcelona que s'omple de gom a gom

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Crònica de Gerard Sesé @gerardsese | Esquerra Republicana de Catalunya ha fet aquest matí el seu acte central de Campanya a un dels punts neuràlgics de l'independentisme a la capital de Barcelona, al Centre Cultural del Born. Un acte necessari per apujar la moral als republicans de cara als 5 dies que queden de campanya. L'acte, amb una realització i posada en escena d'alt nivell, dinàmic i ple de contingut, ha esperonat els seus i segur que els ha engrescat per a ser, amb totes les seves forces, encara més actius per a guanyar el 21-D. I és que avui, ERC ha demostrat que, sense cap complex, vol guanyar les eleccions i, a més, ho ha fet amb un discurs carregant contra un sol i únic enemic: el bloc del 155. Esquerra Republicana de Catalunya ha fet aquest matí el seu acte central de Campanya a un dels punts neuràlgics de l'independentisme a la capital de Barcelona, al Centre Cultural del Born. Un acte necessari per apujar la moral als republicans de cara als 5 dies que queden de campanya. L'acte, amb una realització i posada en escena d'alt nivell, dinàmic i ple de contingut, ha esperonat els seus i segur que els ha engrescat per a ser, amb totes les seves forces, encara més actius per a guanyar el 21-D. I és que avui, ERC ha demostrat que, sense cap complex, vol guanyar les eleccions i, a més, ho ha fet amb un discurs carregant contra un sol i únic enemic: el bloc del 155.

La plaça del Comerç s'ha omplert de gom a gom per a escoltar el discurs dels republicans que estan demostrant haver abandonat dubtes i complexos i han fet una posada en escena i propagat un discurs inequívoc a guanyar les eleccions del 21-D.

L'acte ha comptat amb tots els elements que tenen els d'ERC a les seves mans per engrescar, enfortir-se i demostrar múscul: els vídeos de campanya per escalfar l'ambient, l'entrada triomfal dels principals líders de la llista acompanyats dels exconsellers que han sortit de presó Raül Romeva i Carles Mundó, una mestra de cerimònies coneguda: Isona Passola i una introducció feta per qui millor ha representat la resistència als comuns, Alfred Bosch. Un cop més, la veu més contundent en favor de la unilateralitat l'ha tornat a aportar el democristià Toni Castellà.

Després, uns breus instants perquè gran part de representants de la llista gaudissin del seu moment per a dirigir-se a les masses. També, no podia faltar l'aparició dels dos consellers a l'exili a través d'un vídeo on Toni Comín i Meritxell Serret han recordat que l'1-O i el 27-O són una llavor per aconseguir la República.

Un dels aplaudiments més sentits, sonors i llargs ha estat el que s'ha dedicat a Mundó i Romeva quan han pujat a l'escenari. De fet, els crits de "llibertat" han ofegat el discurs de Mundó quan ha recordat que Oriol Junqueras no passarà el Nadal amb la seva família.

També la gent s'ha posat dempeus per a rebre la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que tanca la llista i que va dormir una nit a presó després de declarar al Tribunal Suprem. En aquest sentit ha assegurat que "la repressió que estem patint no ens farà frenar per assolir la República".



Un dels homes de moda d'Esquerra, Garbiel Rufian, també ha tingut uns moments dalt de l'escenari al costat de Joan Tardà. Els dos diputats a Madrid han llegit una emotiva i heroica carta de Junqueras escrita des de la presó. Tardà també ha aprofitat per arengar els presents assegurant que el pres polític d'ERCs serà el 5è president d'Esquerra a la Generalitat. Al més pur estil Rufián, i en castellà, el diputat a Madrid s'ha dirigit a la caverna i al bloc del 155.



També s'ha pogut senit la veu dels líders republicans amb un missatge gravat des de la presó via telèfon: “Aturem la infàmia, no deixarem que passin la piconadora per tot el país” deia a la gravació curta però prou colpidor.

El silenci absolut s'ha apoderat de la plaça quan ha estat el torn de Marta Rovira, que parlava com a 'falsa' cap de llista, ja que Oriol Junqueras segueix a empresonat per les seves idees polítiques, pacífiques i democràtiques. Rovira ha explicat la història de com va conèixer el de Sant Vicenç dels Horts i com van anar treballant junts a Brussel·les fins que van trobar-se braç a braç al capdavant del partit.

Notícies relacionades