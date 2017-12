Última actualització Dissabte, 16 de desembre de 2017 15:00 h

Gabriela Serra i Maria Sirvent apel·len a la Catalunya "mestissa" que representen els CDR per construir la República

ACN Santa Coloma de Gramenet .- La CUP ha volgut tornar a posar la seva petjada a l'àrea metropolitana per demanar el vot a la Catalunya "mestissa" i a la classe treballadora. L'exdiputada Gabriela Serra ha retret al 'bloc del 155' que enganyi les persones grans amb "menys mitjans i més dificultats culturals" dient-los que no cobraran les pensions en una Catalunya independent. "Això sí és terrorisme", ha etzibat. En aquest sentit, els cupaires han posat en valor el mestissatge que han representat ens els darrers mesos els CDR i demana a PP i Cs que "no utilitzin els veïns amb mentides". La número dos de la CUP per Barcelona, Maria Sirvent reivindica Catalunya com a terra d'acollida i rebutja el missatge de fractura social que exposen Xavier Garcia Albiol o Inés Arrimadas.

L'exdiputada cupaire assegura que precisament aquest mestissatge català és el que "no pot perdonar mai" els partits que es dirigeixen a la gent per dir-los que no cobraran les pensions. "Són conscientment que enganyen amb allò que fa més mal i que més espanta a la gent".

Davant un auditori majoritàriament castellanoparlant, la CUP ha tornat a apel·lar a la classe treballadora, als barris humils i ara també a la gent gran per combatre el discurs de partits com PP, PSC o Cs que, segons ell, "fan cendra de les nostres carències i dificultats".

Segons Serra, aquesta campanya de "menysteniment" tot just comença. "El present és una mica fotut, però el futur és nostre, és de qui lluita", ha etzibat l'exdiputada cupaire. En aquest sentit, s'ha referit a l'esperit dels Comitès de Defensa de la República com a exemple de model de la "lluita per a la llibertat".

"Els CDR són la cosa més mestissa que podíem crear. En el nostre concepte de poble perquè hi ha gent vingui d'on vingui", assegura Serra. La candidata cupaire Maria Sivent, número dos per Barcelona, afegeix que Catalunya és terra d'acollida i no accepta "lliçons" dels que parlen de netejar ciutats i posen filats a les fronteres.

Sirvent ha recordat la campanya de 'Netejant Badalona' que va popularitzar Xavier Garcia Albiol a les darreres eleccions municipals i li retreu, a ell i a la líder de Cs, Inés Arrimadas, que diguin "mentides" per "utilitzar els veïns que avui decideixen defensar la República".

Estan atiant la divisió social fonamentada en l'identitarisme", ha retret Sirvent. La candidata cupaire, a més, adverteix que "el creixement del feixisme no és només un assumpte domèstic de l'estat espanyol" i avisa que "puja amb força per tota Europa".

La CUP ha tornat així a apel·lar al vot de la classe obrera de l'àrea metropolitana per fer possible el desplegament de la República. En un míting arrencat per la líder de l'organització comunista Red Roja, nines Maestro, s'ha posat al mateix nivell "la llibertat dels pobles i l'emancipació de classe".

Maestro ha titllat de "nacionalisme cavernícola" el que representa el nacionalisme espanyol amb què s'ha "repintat" l'extrema dreta. "La 'brunete' del 155 ens va donar gat per llebre amb la transició i Franco pot ser sota una llosa al Valle de los Caidos, però la seva obra està més viva que mai", ha etzibat l'activista castellana.

En aquest sentit, l'exregidor colomenc i número 13 d la CUP per Barcelona, Aitor Blanc, ha demanat a la classe treballadora que "prengui les regnes" per mantenir vives les "lluites i reivindicacions" que van ajudar a "destapar el cas Pretòria o forjar l'escola pública catalana".

Blanc, de fet, ha retret al PP i Cs que "ataqui" el model d'escola catalana i "menteixi" sobre la fractura social entre catalans. " Un cop escombrat de Badalona, deixi de fastiguejar arreu. La gent l'escombrarà també de la política catalana", ha etzibat Blanc en al·lusió al líder popular, Xavier Garcia Albiol.

