[Vídeo] Així celebra l'actor Marc Martínez haver convençut un indecís perquè voti República

Original manera d'encomanar l'efecte dominó que necessita l'independentisme

Gerard Sesé @gerardsese | L'independentisme no es pot adormir. Les enquestes ja l'han posat a l'aguait i que des de la caverna s'intenti fer creure que Inés Arrimadas i Ciudadanos poden guanyar la partida democràtica ha fet treure el millor de les tres llistes sobiranistes per aclaparar tot el vot possible. Una tasca que també s'han encomanat fer els votants independentistes, que intenten convèncer els indecisos allà on poden.

AL·LELUIA!!!

Així celebro jo que acabo d’aconseguir un altre vot per la REPÚBLICA d’una persona que fins ahir estava indecisa.



Sóc molt feliç ara mateix!#21DVotaremRepública pic.twitter.com/MillUpYjyq — Marc Martinez (@elmarcmartinez) 16 de desembre de 2017

I quan s'aconsegueix fer veure la llum a un indecís, la satisfacció és immensa. Així ho ha volgut demostrar i transmetre l'actor català Marc Martínez. Avui ha penjat un vídeo a les xarxes on celebra cantant l'Al·leluia de Händel tapat amb un mocador groc haver convertit a l'independentisme un votant que estava indecís. Al final, se'l pot veure cridant eufòric. Una manera més d'animar als sobiranistes a no parar la campanya. Només queden 5 dies per votar.