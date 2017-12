Domènech demonitza Puigdemont com la dreta a batre

Última actualització Dissabte, 16 de desembre de 2017 17:00 h

El cap de files de CatECP convida els votants d'esquerres a "alliberar-se" i deixar de votar "contra ells mateixos"

ACN Barcelona .- El cap de files de Catalunya en Comú-Podem a les eleccions del 21-D, Xavier Domènech, ha reivindicat aquest dissabte un govern d'esquerres com "l'única alternativa" a Carles Puigdemont i Junts per Catalunya. "És la més justa, per superar la fase actual com a país" i deixar enrere així un bloc, el constitucionalista, que "no suma", i uns "fulls de ruta que no han dut enlloc". Ho ha dit en l'acte central dels comuns a Nou Barris, a Barcelona. Domènech també ha fet una crida als votants d'esquerres i progressistes a sumar-se als comuns perquè no es reeditin aliances "amb la dreta" al Parlament. "El vot a CatECP és el vot que ens ha d'alliberar", ha dit en un missatge implícit als votants tradicionals d'ERC, CUP i PSC que "fa anys que voten contra ells mateixos", ha assegurat.

El cap de files dels comuns al 21-D, Xavier Domènech, pujant a l'escenari de l'acte central

Domènech ha lamentat que els independentistes els posin "condicions" per pactar, en concret ERC. "No hi ha condicions possibles", ha assegurat en advertit tant a JxCAT com als republicans com a Cs que els comuns no pretenen entrar al Parlament per "abstenir-se" a canvi de l'agenda social.

I de fet ha insistit que no hi ha una alternativa de blocs en l'eix nacional. Creu que els constitucionalistes "no sumen". I tampoc volen "seguir com fins ara" amb els independentistes apostant per la via unilateral i amb partits d'esquerres "que diuen que la millor solució és governar amb la dreta", ha etzibat a ERC i la CUP. "Som l'única alternativa que hi ha a Carles Puigdemont, i ho és perquè és la més justa, per superar la fase actual com a país".

A més, el cap de files dels comuns ha recorregut a la ironia per retreure al cap de llista de JxCAT, Carles Puigdemont, que els "copiïn" cartells i lemes: "Puigdemont hauria pogut pensar no deixar ningú enrere el 27 d'octubre", ha etzibat.

Per tot plegat, Domènech ha reclamat fer del 21-D una oportunitat per "reconstruir el país" i s'ha tornat a comprometre amb els electors a "no mentir mai, a no jugar a la ruleta russa i a construir un govern per a tots els catalans".

El cap de llista dels comuns ho ha dit així en l'acte de central de CatECP a Nou Barris, una zona que va donar la victòria a Cs a les eleccions del 27-S. L'organització ha xifrat l'assistència al míting en unes 2.000 persones.

