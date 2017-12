Sáenz de Santamaria mostra la seva tirania sense complexos a Girona

Última actualització Dissabte, 16 de desembre de 2017 18:00 h

Es vanta d’haver “escapçat” els líders d'ERC i JxCat i demana el vot per “seguir liquidant l’independentisme”

Redacció - La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ja no amaga la tirania del Gobierno i, fins i tot, fanfarroneja, amb prepotència i vehemència, sobre l'assalt a la democràcia que ha suposat l'article 155. Santamaría es vanta d'haver "escapçat" els líders d'ERC i JxCat i demana el vot per "seguir liquidant l'independentisme". Ho ha dit a un acte a Girona amb Albiol, Millo i el gestor del 155: Roberto Bermúdez de Castro.

Albiol, Sáenz de Santamaría, Olmedo i Millo, © Roger Pi de Cabanyes / ACN Comparteix Tweet

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha assegurat aquest dissabte que ha estat “Mariano Rajoy i el PP” qui ha fet que “avui per avui ERC, Junts per Catalunya i la resta dels independentistes no tinguin líders perquè estan escapçats”, i ha demanat el vot pel Partit Popular per “seguir liquidant l’independentisme” i “assentar” les actuacions que s’han dut a terme d’ençà de l’aplicació del 155 i la destitució del Govern. Ha fet aquestes manifestacions en un dinar electoral a Girona on han participat també el candidat Xavier García Albiol, el delegat del govern espanyol a Catalunya Enric Millo, i on ha assistit el secretari d’Estat d’Administracions Territorials, Roberto Bermúdez de Castro.

