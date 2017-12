Cop d'efecte de l'ANC a 5 dies de les eleccions amb un contundent comunicat

Última actualització Dissabte, 16 de desembre de 2017 19:45 h

Davant de l’absència d’un acord mínim de punts programàtics l'entitat es posiciona

3 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha enviat un e-mail als seus socis amb un comunicat molt contundent de cara a les eleccions del pròxim 21-D. L'entitat sobiranista mostra el seu "profund desacord en qualsevol declaració individual o col·lectiva provinent de les llistes independentistes que generi confusió i dubtes, que insinuï pactes postelectorals amb forces no independentistes o estigui per intentar vies lentes amb una legislatura autonòmica de 4 anys" i d'aquesta manera, marca paquet independentista de cara els comicis.

L'ANC afegeix: "el nostre suposat silenci o neutralitat en els nostres missatges de campanya electoral no s'interpretin com una complaença o complicitat envers les manifestacions individuals o col·lectives provinents de les llistes independentistes. Nosaltres no tenim intencions partidistes ni les tindrem i treballarem per assumir compromisos ferms per part de les candidatures independentistes".

És per això que demana als seus socis i simpatitzants que "siguin ben conscients i conseqüents que el vot que dipositaran sigui clarament i indubtablement independentista, o sigui, el vot de la implementació de la República Catalana".

Sobre la gestió dels resultats, l'ANC vol fer constar només "reconeixerà únicament el president legítim sorgit de les urnes del 27S de 2015 i el Govern que aquest designi. En altres paraules, només reconeixerà aquell Govern format per forces independentistes, obert al suport d'altres candidatures que facin costat al projecte d'implementar la República Catalana. Només d'aquesta manera s'anul·larà l'acció il·legítima i il·legal que l'article 155 ha produït a les institucions catalanes". En declaracions a directe!cat, l'ANC ha puntualitzat que aquesta idea segueix "segueix la línia que la nova majoria hauria de confirmar el govern legítim, això inclou tant Carles Puigdemont com Oriol Junqueras".

També afirmen que no acceptaran "que formin part del Govern de Catalunya aquells que, activament o passiva, hagin fet costat a l'aplicació de l'article 155" i que els partits que lluiten per la consolidació de la República, la restitució del Govern legítim i l'inici del procés constituent tindran el seu suport.

Notícies relacionades