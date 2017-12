La CUP recorda a ERC que la via bilateral ''és impossible''

Última actualització Dilluns, 18 de desembre de 2017 14:00 h

Vidal Aragonés assegura que si es generen "dubtes" sobre la unilateralitat, la dreta espanyola ens "arrossegarà com a poble"

2 ( 2 vots ) Carregant Carregant



ACN | El candidat de la CUP, Vidal Aragonés, número tres de la llista per Barcelona, avisa ERC que la solidaritat amb els presos no significarà en cap cas obviar la via unilateral per a l'aplicació de la República. En aquest sentit, insisteix que l'opció d'acord bilateral amb l'Estat espanyol "és impossible".

El candidat de la CUP Vidal Aragonés, número tres de la llista per Barcelona, acompanyat de les exdiputades Gabriela Serra i Mireia Vehí © Jordi Pujolar Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes bilateral, CUP, ERC, Estat espanyol, república, via unilateral

"Ens agradaria, però amb qui podem negociar?", s'ha preguntat el cupaire aquest dilluns al matí en una roda de premsa de la formació a Cornellà de Llobregat. Segons Aragonés, si des de l'independentisme es generen "dubtes" sobre la unilateralitat "la dreta espanyola ens arrossegarà com a poble i ens denigrarà com a classe".

Aragonés, que en el debat televisiu de La Sexta d'aquest diumenge va discrepar amb les declaracions del candidat d'ERC, Carles Mundó, en parlar d'aquesta qüestió, va insistir que la CUP no deixarà de mostrar la seva solidaritat amb els presos, amb els consellers que continuen a Brussel·les i amb tots aquells que ja han pogut sortir de la presó.

El número tres de la CUP per Barcelona els reconeix la feina feta en la darrera legislatura per voler fer efectiu el procés d'independència, però assegura que en l'actual moment polític, i malgrat els presos, no es pot aturar la implementació de la República. I assegura que l'única via possible és la unilateral, "com ve defensant la CUP des del primer dia de campanya", ha sentenciat.

Notícies relacionades