El govern a l'exili prepara un acte conjunt amb representants de JxCat i ERC durant la nit electoral

Última actualització Dilluns, 18 de desembre de 2017 14:55 h

Puigdemont i els consellers a Brussel·les seguiran junts la jornada del 21-D

Redacció | A tres dies de les eleccions imposades per l'Estat espanyol, les formacions polítiques ja van concretant des d'on i com seguiran la nit electoral, el punt final després d'una anòmala campanya electoral marcada per l'existència de candidats a la presó i part del govern legítim a l'exili. En aquest cas, el president Puigdemont i els consellers a Brussel·les preparen un acte conjunt amb els representants de JxCat i ERC pel 21 a la nit.

El president Carles Puigdemont i els quatre consellers que són amb ell a Brussel·les, Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Lluís Puig, seguiran plegats la nit electoral del 21-D i els resultats.

El "govern legítim" està preparant un acte conjunt per dijous a la nit a la capital europea, en un lloc encara per confirmar, amb els representants de Junts per Catalunya i ERC, segons ha informat l'ACN.

La nit electoral a Brussel·les comptarà amb la presència dels equips del president i els consellers, així com una petita representació de la comunitat catalana a Bèlgica. Tanmateix es preveu que Puigdemont i els consellers facin una compareixença.

