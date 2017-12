Dibuixants d'arreu del món il·lustren la repressió de l'Estat contra Catalunya a 'Illegal Times'

'Illegal Times' "vol ser un crit plural i valent per denunciar els atacs contra els drets col·lectius i individuals, i entre aquests la llibertat d'expressió. I ho fem utilitzant com a tota arma la ploma, en forma de vinyetes i de reflexions", s'assenyala en l'editorial.



La publicació, impulsada pel dibuixant Jaume Capdevila (Kap) i la cooperativa de comunicació L'Apòstrof, no té afany de lucre i totes les persones col·laboradores hi han participat de manera solidària. Coincidint amb el final de campanya electoral, se n'han distribuït 10.000 exemplars arreu de Catalunya i s'ha activat una web , des d'on es pot descarregar la publicació Entre els dibuixants que s'han sumat a la iniciativa hi ha Martin Rowson (The Guardian), Coco (Charlie Hebdo) i la novaiorquesa Liza Donnelly (The New Yorker). També hi participen dibuixants dels principals mitjans catalans i espanyols, com Fer, Azagra, Ferreres, Raquel GU, Ferran Martin, Manel Fontdevila i Kap.