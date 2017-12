L'ABC reconeix que amb la independència Catalunya incrementaria el seu pressupost 20.319M€ més

|| ||☆|| || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat. L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.

18 de desembre de 2017, 18.14 h



Bé, he buscat i llegit l'article d'ABC http://www.abc.es/economia/abci-cupo-catalan-destruiria-234000-empleos-resto-espana-201712180148_noticia.html , i hi hauria moltes coses a dir, però estan reclamant la meva presència a altre lloc, i ho deixo per més tard.