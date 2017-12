Els parcs metropolitans reben enguany la millor puntuació de la història de l'AMB

Els visitants dels parcs -any rere any, més satisfets- els han puntuat amb un notable i, de fet, tot i que ja solen visitar-los amb bones expectatives, la seva valoració puja sempre una vegada han gaudit d'aquests trossets de pau dins la imparable urb. En aquest sentit, sabem que la satisfacció ciutadana ha anat augmentant exponencialment durant els darrers deu anys.

I, qui hi ha al darrere dels refugis d'estrès diari? Una rigorosa gestió de l'AMB sobre aquests espais verds, que permet que els ciutadans puguin practicar les seves activitats preferides en entorns immillorables com -per exemple- anar a fer un vol, el descans o el passeig dels gossos, que és el valor que més incrementa pel que fa a les preferències dels usuaris dels parcs. Conscient d'aquesta realitat, l'AMB està dotant actualment les àrees dirigides a les mascotes amb més amplitud de superfície i serveis, en una iniciativa que vol millorar la convivència entre els usuaris amb gos i sense.