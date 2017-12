Fachin: ''Catalunya és el que vam veure 1-O o el 3-O no només Junts pel Sí o la CUP''

Última actualització Dimarts, 19 de desembre de 2017 05:05 h

L'exsecretari general de Podem Catalunya creu que l'independentisme és l'única opció per trencat el candenat del 78

2 ( 5 vots ) Carregant Carregant



A.S. | "La gent em diu que ara m'he fet de la CUP o de JxSí. I no, estic mirant el carrer i al carrer hi ha el que hi ha", ha explicat l'exsecretari general de Podem a Catalunya Albano Dante Fachinen una entrevista a Revista Mirall. "Ara em puc permetre dir el que cregui sense pertànyer a cap partit, penso que l'1-O li va canviar la percepció. Catalunya és el que vam veure 1-O o el 3-O no només Junts pel Sí o la CUP".

Fachin ha lamentat però que s'hagi dividit Catalunya: "tant l'independentisme de partit com el que ara és el bloc del 155, han dividit absolutament a la gent de Catalunya entre independentistes i no independentistes". Tot i això, l'exsecretari ha volgut deixar clar que "després de l'1-O, aquesta segmentació d'independentistes i no independentistes perd absolutament la seva raó de ser.

L'exsecretari general de Podem ha assegurat que "continua negant la separació entre els independentistes i no independentistes" però ha constatat que "independentisme és la força més clara i més potent que existeix per trencar amb aquest cadenat del 78".

Crítica als Comuns

Per a Fachin, "la cúpula dels comuns ha assumit el 'coscubielisme' pur i dur" i ha afegit que "recordo al Parlament quan Coscubiela feia segons què i els líders dels Comuns es posaven les mans al cap com dient 'este nos la esta liando'. I al cap del temps s'ha assumit aquell discurs". L'exdiputat de Catalunya Sí Que Es Pot ha exposat que "potser estan fent un Catalunya Sí Que Es Pot II perquè hi ha el mateix discurs". "La cúpula d'ICV ha pres el control de moltes coses", ha comentat.

"El que diu en Xavier Domènech o en Jaume Barberà que s'ha de defensar la Constitució, això, no es discuteix enlloc". "Hem fet molta burla de les assemblees de la CUP però els Comuns no empataran mai una assemblea perquè el que diuen no es decideix en els òrgans. Ho decideixen quatre", ha reblat.

Notícies relacionades