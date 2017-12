Vidal Aragonés (CUP): ''No compartirem estratègia amb aquells i aquelles que no implementin la República''

Última actualització Dimarts, 19 de desembre de 2017 05:00 h

El candidat 'cupaire' critica l'actuació del Govern després de la proclamació d'independència

4 ( 5 vots ) Carregant Carregant



A.S.| "Nosaltres tenim un document de l'ANE de Granollers on es diu que no compartirem estratègia amb aquells i aquelles que no implementin la República", ha explicat el número 3 de la CUP per Barcelona Vidal Aragonés en una entrevista a Revista Mirall. "És el que va votar de manera majoritària la militància de la CUP.

El candidat de la CUP Vidal Aragonés, número tres de la llista per Barcelona, conversa amb les exdiputades Gabriela Serra i Mireia Vehí © Jordi Pujolar Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes 21-D, CUP, eleccions 21-D, JxSí, República, Vidal Aragonés

"Una cosa és que el govern no hagués preparat les estructures d'Estat i una cosa ben diferent és si hi ha capacitat real per fer-ho" i ha afegit que "es tracta de posar el mandat popular a les administracions catalanes al servei de la República". I ha subratllat que "es tracta exclusivament de voluntat política, no pas de revolucions dels somriures i independentisme màgic".

Per construir República, Aragonés proposa dues línies d'actuació: "Una és la implementació de la República i és posar l'administració catalana al servei del mandat popular. I per altra banda, també parlem d'una nova institucionalitat que ha de néixer, si així ho creuen oportú, dels CDR, en tenim uns 200 en tot el territori".

Per al candidat de la CUP per Barcelona "la combinació de l'administració al servei del poble i el poble que construeix des de la base és el que donaria una nova realitat i institucionalitat".



Crítiques a JxSí

Aragonés ha criticat que després al Govern després de proclamar la República: "se'n van de cap de setmana, van als centres comercials a consumir, quan el que tocava era un 'gaudiu aquesta nit de la proclamació de la República i demà, des de primera hora del matí o si és necessari sense dormir, ens dediquem a construir i garantir i defensar la República'. Però el que van fer va ser una estampida absoluta".

"Nosaltres no ho hauríem fet", ha detallat. "Hauríem cridat a la mobilització, a l'autodefensa, a l'autoorganització i hauríem posat l'administració catalana al servei de la construcció de la República". "I entenem que això generi confusió però nosaltres ja hem dit moltes vegades que aquest camí no seria fàcil. Igual que ara, cada vegada que no s'avança facilitem que es retrocedeixi. Que no comptin amb nosaltres", ha reblat.

Notícies relacionades