La brutalitat espanyola l’1-O, en el rànquing anual de violacions de drets humans de HRW

M.B| Les imatges de la policia espanyola apallissant votants pacífics durant el referèndum de l'1-O van commocionar el món. Prova d'això és el fet que la brutalitat policial a Catalunya aparegui en els primers llocs del recull anual de violacions de drets humans de l’ONG Human Right Watch, que selecciona deu temes segons els més seguits per l'audiència. La investigació sobre la "força excessiva usada per la policia espanyola a Catalunya" apareix en segon lloc, ja que el vídeo publicat per l'ONG sobre el tema és un dels sis més reproduïts durant l'any tot i publicar-se el 12 d'octubre.



Human Right Watch realitza aquest informe de manera independent basant-se en els vídeos i les imatges de l'1-O, a més d'en el testimoni de víctimes de la violència policial o els informes mèdics d'alguns ferits.



Temps enrere, l'ONG ja havia fet una crida conjunta a Espanya i Catalunya per tal que es dugués a terme una investigació internacional i independent dels fets de l'1-O; però el PP, el PSOE i Ciutadans han evitat -fins i tot- que el Senat investigui les càrregues policials. Segons Human Rights Watch, actualment, és especialment clau el paper de les autoritats per respectar els drets humans, inclosos el dret a la llibertat d'expressió o reunió.



És per això que ha recordat a l’estat espanyol que és membre de la Convenció Europea dels Drets Humans i de la Convenció Internacional dels Drets Civils i Polítics.