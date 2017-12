La policia espanyola obliga a Boya a identificar-se en ple acte de campanya de la CUP

Vicenç Ramoneda i Ullar Sentmenat - República de Catalunya Sentmenat - República de Catalunya

18 de desembre de 2017, 19.55 h

Dijous 21-D tornem a votar. I mai ens en cansarem. Votem per a guanyar, per poder realitzar el que necessitem com a País i com a persones. Ara serà per avançar en la defensa d’allò que teníem com a engrunes regalades pels nostres botxins. Defensar i vèncer. I la feina de cadascú de nosaltres es redueix a intentar convèncer a aquell que dubta o que viu en una mentida de la qual encara no ha pogut despertar a la realitat que ens afecta a tots.

Les nostres famílies, les nostres empreses... Llegir més