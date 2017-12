[Vídeo] ''No he sentit dir mai al famós constitucionalisme que no usarà la violència''

Última actualització Dimarts, 19 de desembre de 2017 05:10 h

directe!cat entrevista a Carles Puigdemont a Brussel·les

@joanpuig i @gerardsese | Carles Puigdemont ha rebut el directe!cat a Brussel·les. A només tres dies de les eleccions imposades des de Madrid, el president fa un repàs a l'actualitat política, la seva situació a l'exili i dels presos polítics, revela detalls sobre els fets passats els últims mesos a Catalunya i no creu que es postuli per a presidir la Generalitat, sinó que ja ostenta el càrrec i cal tombar el 155 i els seus sequaços, PSC, PP i Cs. No us perdeu L'ENTREVISTA SENCERA el vídeo de l'entrevista.

Carles Puigdemont no ha perdut el tarannà de president malgrat que ser a l'exili i contesta sense embuts. De fet, el fet assegura des de la capital d'Europa que "l'exili ha estat forçar l'Estat a una derrota". La situació que viu no és agradable i afirma que "tot el que està passant ens recorda molt a l'Espanya de fa 40 anys''.

Tot i ser lluny, té clar que "Catalunya és un Estat" i que "ara falta el procés constituent". Per a dur-lo a terme pretén continuar el mandat de l'1-O i de l'executiu que el va fer possible: "qualsevol canvi de Govern que aprofiti el 155 és una victòria de Rajoy'' opina amb contundència.

També hi ha paraules pels "tontos útils" de Mariano Rajoy, que deia en Jordi Sànchez des de la presó: "no he sentit dir mai al famós constitucionalisme que no usarà la violència" quan sempre des de l'independentisme s'ha respirat democràcia i pacifisme. Per això, demana a "aquells que estaven disposats a la violència per defensar la República els demano que ara aconsegueixin 10 vots independentistes per al 21-D".

