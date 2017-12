Així és la noia que votarà per Puigdemont

Última actualització Dimarts, 19 de desembre de 2017 11:30 h

Té 18 anys, viu a Les Planes i fins ara no li interessava la política

Redacció | Puigdemont podrà votar aquest 21-D a través d'una noia de 18 anys que li ha cedit el seu vot. Així ho anunciava dissabte a la nit el president que apuntava que no és una noia propera a ell. "És una persona que no tenia pensat anar a votar", deia Puigdemont, però que finalment serà "la missatgera del meu vot".

La Laura Sancho té 18 anys, viu a Les Planes i votarà per primera vegada a la seva vida a les eleccions del 21 de desembre. I ho farà en nom de Carles Puigdemont, que no ho podrà fer perquè està a Brussel·les.

"Al nostre cercle d'amics vam començar a parlar i vam pensar que el president és a l'exili i no podrà votar", explica la Laura en una entrevista a Rac 1, que va decidir oferir-li el seu vot.



"Una persona del nostre grup d'amics tenia un contacte proper al president i va ser possible" anar a Brussel·les per comentar-li, sentencia la jove. "Ens vam trobar primer a un bar per veure el partit del Girona, on recaptaven diners per La Marató, i després vam anar a una sala més privada per fer-li el meu oferiment de vot", narra la Laura.

