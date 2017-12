Iceta es veu president amb el suport de Cs, PPC i els Comuns

Ho ha dit durant el col·loqui Primera Plana de 'El Periódico', on ha afegit que aquesta fórmula pot rebre una "combinació de vots a favor i abstencions". En aquest sentit, ha defensat que és el més preparat per ser el pròxim president de la Generalitat i el que pot "concitar major consens".

D'altra banda, ha alertat que la repetició d'eleccions significaria la "prolongació innecessària" de l'article 155 i la intervenció de les institucions catalanes per part de l'Estat. "Espero que tothom ho tingui present el 22 i tothom faci perquè no passi", ha declarat

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal