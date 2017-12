Recta final: Així seran els últims mítings

Última actualització Dimarts, 19 de desembre de 2017 13:00 h

ERC acabarà amb actes des d'Estremera i Sant Vicenç dels Horts i JxCAT amb un megamíting que es podrà seguir online des de qualsevol punt del món

Redacció | La campanya electoral més esperpèntica arriba aquest dimarts a la fi. Però, què faran els partits per tancar la jornada?

Junts per Catalunya oferirà un míting virtual de Carles Puigdemont. La conferència començarà a les 20.30 i ja hi ha pàgina web per seguir-la

Esquerra Republicana tancarà amb dos actes, un des de davant de la presó d'Estremera, on està empresonat Oriol Junqueras, amb la participació dels quinze primers candidats de la llista per Barcelona, els tres primers per Lleida, Tarragona i Girona. I més tard, al vespre, se'n farà un altre des de Sant Vicenç dels Horts.



Mítings simultanis

Per la seva banda, la CUP farà quatre mítings simultanis a Barcelona, Reus, Figueres i Balaguer, amb la presència dels caps de llista de cada demarcació i també d'exdiputats. A l'acte de Barcelona, que començarà a les 19.30 al pavelló Virrei Amat, hi intervindran el cap de llista per Barcelona, Carles Riera, la número dos, Maria Sirvent, la número 8, Maria Rovira i les exdiputades Anna Gabriel i Eulàlia Reguant. També hi intervindrà la portaveu d'Arran, Mar Ampurdanès.

Es Comuns, que encara no es mouen del "ni 155 ni DUI" faran el seu acte de cloenda a Santa Coloma de Gramenet, al Teatre Josep Maria de Sagarra, a les 19.00. Hi intervindran els caps de llista per Barcelona, Xavier Domènech, la número dos Elisenda Alamany. Ara bé, no estaran sols. Tindran el suport de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el líder de Podemos, Pablo Iglesias.



Actes més tradicionals



Els partits unionistes però, s'han decantat per tancar la campanya amb actes més tradicionals. Els de Cs, amb un acte a Nou Barris a les 19.00 hores, i el PP tancarà amb un acte des de la Fira de Barcelona a les 20.00 hores que comptarà amb la presència de Mariano Rajoy.

Els PSC, que ha optat per fer el seu darrer acte a Cornellà, a partir de les 19.30 hores, tindrà la participació de l'exministre Josep Borrell, la número dos per Barcelona, Eva Granados, i l'alcalde de Cornellà, Antoni Balmón.

