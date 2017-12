Arrimadas critica a Iceta: ''L'important no és qui tingui la cadira presidencial sinó el projecte alternatiu''

Vicenç Ramoneda i Ullar Sentmenat - República de Catalunya Sentmenat - República de Catalunya

19 de desembre de 2017, 16.53 h

Denuncien un enviament massiu de e-mails no autoritzats que demanen el vot per a Ciutadans.



Correus electrònics que demanen el vot per Ciutadans a les eleccions del 21 de desembre a adreçes que mai han facilitat dades per rebre aquest tipus de publicitat electoral. Aquest és el cas que han denunciat públicament diversos usuaris de Twitter. Segons apunten, quan intenten donar-se de baixa, el mateix correu redirecciona a una pàgina errònia que no permet completar la sol·licitud. Llegir més