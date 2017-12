La CUP demana el vot per ''desobeir plegats el poder'' de l'Estat

Última actualització Dimarts, 19 de desembre de 2017 15:00 h

Els cupaires preveuen "donar la sorpresa" el 21-D

ACN | La CUP confia en "donar la sorpresa" aquest dijous i revertir l'escenari que apunten la majoria d'enquestes, que els donen una petita davallada. La portaveu del Secretariat Nacional i número deu de la llista per Barcelona, Núria Gibert, assegura que la CUP sempre ha estat una força "menystinguda" pels sondejos, però ells confien que els resultats del 21-D els acabaran donant "la clau per implementar la República".

Gibert ho ha explicat en l'última roda de premsa d'aquesta campanya electoral que considera que ha estat adulterada per l'estat espanyol. Han jugat, diu, "amb les cartes marcades" i el "feixisme" ha actuat amb "impunitat".



Gibert recorda que les enquestes "el 2012 deien que no entraríem i els 2015 ens donaven 5 o 6 diputats". Ara la majoria d'enquestes tornen a situar-los, en molts casos, lluny dels deu diputats que tenen actualment, però des de la CUP es mostren "esperançats" perquè això no passi.



Confiança

"Hi ha molta gent que hi confia i també molta gent cansada de les forces d'esquerres que tenen un discurs ambigu. Tenim molt bones impressions de tot el territori", explica la candidata cupaire. Gibert reitera que el futur passa per la "implementació inequívoca" de la República.

Des de la CUP asseguren, però, que les eleccions són del tot atípiques. Des de la seva convocatòria en aplicació de l'article 155, com pel desenvolupament d'una campanya "fora del normal" en la que l'estat espanyol, asseguren, ha jugat "amb les cartes marcades".



Referència als fets de Lleida





1. La policia nacional ens acaba d'identificar quan estàvem fent un acte de campanya a #Lleida. No es pot opinar a l'espai públic i, com en el franquisme, a ells no se'ls pot qüestionar #Dempeus #NoEnsCallaran pic.twitter.com/DxxEISzNU2 — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) December 18, 2017 Gibert ha fet questes declaracions en al·lusió a fets com els ocorregut aquest dilluns a Lleida, quan agents de la policia espanyola van identificar la candidata Mireia Boya i altres membres de la CUP: "Hem aguantat l'assetjament feixista i la impunitat amb la que es veuen per operar".

La portaveu cupaire també lamenta la "judicialització" de la política en referència a les limitacions en les comunicacions que s'han imposat contra Jordi Sánchez i Oriol Junqueras a les presons per haver participat en la campanya electoral. "Això només ens dona més pistes del nivell democràtic de l'estat".

Gibert defensa que Sánchez i Junqueras puguin fer campanya per JxCat i per ERC, respectivament, perquè tenen un "paper polític que han de poder desenvolupar".

Suport del món municipal

La CUP ha fet aquesta valoració de la campanya en la darrera roda de premsa abans del 21-D, que ha servit també per mostrar el suport del món municipal a la candidatura cupaire. Fins a nou agrupacions municipalistes han demanat explícitament el vot per la CUP en considerar que són la força que millor representa la possibilitat d'aplicar polítiques realment transformadores i donar continuïtat a la implementació de la República.

Es tracta de nou candidatures municipalistes, moltes d'elles ja associades a la CUP pels comicis municipals de 2015. De les nou agrupacions, set són de l'àrea metropolitana, especialment del Vallès i el Baix Llobregat -Alternativa Ciutadana de Rubí, Alternativa d'Esquerres de Cornellà, Alternativa d'Esquerres del Prat, Compromís per Cerdanyola, Compromís per Ripollet, Crida per Sabadell, Moviment Alternatiu Llinars–, a més de Capgirem Vic i l'UM9-Sant Pere de Ribes.

I si la CUP és imprescindible per a aquestes formacions, la necessitat a la inversa també es dona. Núria Gibert assegura que les institucions "més allunyades" de la ciutadania com el Parlament o el Govern no poden desobeir soles el "poder" de l'estat espanyol. Els Ajuntaments, assegura, "han de ser actors principals" i lamenta que també han patit "un nivell de repressió altíssim" en els darrers temps.

