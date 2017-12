Torna el victimisme d'Isabel Coixet per un anunci de Campofrío

A Coixet però, li feia moltíssima il·lusió dirigir l'anunci. Fins i tot, quan es va trencar un braç i pensava que no arribaria a temps per fer-lo va treure energies d'on fos per poder tirar endavant. La directora de cine no s'ho va pensar dues vegades quan li van plantejar la possibilitat de dirigir el curt. "No vaig plantejar-me res més perquè no es pot viure amb el fre posat i jo sempre dic el que penso: de vegades pel camí perds amics i guanyes insults i linxaments, però ja sóc gran", ha explicat.





Coixet ha protagonitzat moltes crítiques a les xarxes socials per les seves opinions contra el procés.