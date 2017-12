Ultres de Blanquerna amenacen ERC a les portes d'Estremera

Salva Països Catalans Països Catalans

19 de desembre de 2017, 15.40 h

I què us pensava-ho amics d'ERC? l'acte es feia a Madrid... si per Catalunya aquesta colla de fills de puta campen amb total impunitat, no sera menys a casa seva... en fi, per plorar...



Salut i Visca la Repúbica!!! (i demà, tot Déu a votar... que no es quedi cap vot per la independència a casa...)