Un grup d'economistes desmenteix els arguments econòmics del bloc del 155

Tot l’anterior s’ha produït, sempre segons els autors, en un context de finançament i inversió pública reduïts i per sota del que correspondria pel nivell de l’economia catalana. Les obligacions de contenció de la despesa pública han condicionat les polítiques socials vinculades a l’Estat del Benestar i les actuacions en matèria d’infraestructures.

L'any 2017 el PIB de Catalunya creixerà a una taxa estimada mitja d'un 3,2%, mantenint la línia positiva del 2016 (3,5%), en el "quart any consecutiu de dinamisme, que ha estat superior a la mitjana de la zona euro i a la del conjunt d'Espanya", especifiquen els autors.

Amb tot, afirmen que el patró de creixement del PIB català en els darrers temps ha estat molt equilibrat, quant a l'aportació de la demanda interna i de les exportacions i pel que fa a tots els sectors productius, els quals s'han beneficiat. A més, l'augment registrat per la productivitat denota un creixement sostenible de l'economia.

En aquest sentit, l'economia catalana presenta unes fortaleses que són estructurals i reflecteixen una economia ''robusta'' que es concreten en indicadors positius en tot un ventall d'àmbits com inversions, producció, exportacions i demanda interna, entre d'altres, expliquen els economistes.

Els autors asseguren que ''totes les societats travessen al llarg de la seva història moments d'incertesa. El que les diferencia és la capacitat d'afrontar-los i els actius acumulats que permeten una estructura econòmica sòlida apta per assumir 'shocks' puntuals''.

