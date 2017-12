Així aprofitarà la CUP la jornada de reflexió

Última actualització Dimarts, 19 de desembre de 2017 18:00 h

Diversos candidats participaran en actes a Mallorca, València i Perpinyà per reclamar la "construcció nacional completa"

ACN | La CUP no aturarà la seva activitat durant la jornada de reflexió i traslladarà la campanya electoral fora de Catalunya per "reivindicar" de manera "incansable" el dret a l'autodeterminació del conjunt dels Països Catalans.

Diversos exdiputats i candidats cupaires participaran en actes a Mallorca, al municipi valencià de Sueca i a Perpinyà. "Continuem treballant per la construcció nacional completa i per acabar amb la cartografia autonomista imposada pel règim del 78", expliquen.



La CUP proposa "trencar" amb les relacions "imposades" pels estats espanyol i francès perquè, asseguren, han dut la societat a un "empobriment" generalitzat.



L'acte de la CUP a Mallorca comptarà amb la presència de l'exdiuputada Mireia Vehí i la candidata Èrica Bel, número tres per Tarragona.



Fins a València es desplaçaran l'exdiputada Eulàlia Reguant i la número dos a la llista per Barcelona, Maria Sirvent; mentre que a Perpinyà hi anirà la cap de llista de la CUP per Girona, Natàlia Sànchez.

