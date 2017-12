Borrell vaticina que ''arribarem a les mans'' si l'independentisme guanya el 21-D

Última actualització Dimarts, 19 de desembre de 2017 16:30 h

El socialista també ha volgut matissar les seves declaracions sobre "desinfectar Catalunya"

Redacció| "Triar un Govern de 'som una República i farem una República' és donar-se cops de cap contra la paret: l'economia s'acabarà trencant i arribarà un dia en què arribarem a les mans". Amb aquestes paraules, l'ex president del Parlament Europeu, el socialista Josep Borrell, ha volgut reafirmar l'estratègia de la por dels partits espanyolistes en defensar que lluitar per la independència de Catalunya suposa un risc. En un acte amb empresaris en suport al candidat del PSC per Lleida, Òscar Ordeig, Borrell ha insistit en les despeses que suposaria fer una transició cap a un nou estat.



En aquest sentit, segons apunta Europa Press, ha afegit que -tot i que no té res en contra dels independentistes- "la millor solució" no és "convertir-se en un nou estat". "Catalunya no ha guanyat la independència i ha perdut gran part de la seva autonomia. La recuperarà però l'ha perdut", ha dit, replicant als sobiranistes pels efectes del 155, avalat pel seu partit.



Sobre les seves polèmiques declaracions en un míting socialista a Sabadell en relació a la necessitat de "desinfectar Catalunya", Borrell ha volgut matissar que "el que cal desinfectar és la ferida que té" Catalunya. "La frase s'ha manipulat: no vaig dir que calia desinfectar als catalans", ha afegit el socialista.



Segons Borrell, el procés no ha aportat res positiu a Catalunya i -per això- creu que cal una "immensa intel·ligència, immensa cintura i capacitat de crear empatia" per afrontar un problema que no es resoldrà més enllà de la llei.

