Les respostes més enginyoses a la censura de la Junta Electoral

Avui he vist això!! La imaginació de la gent del nostre país, no té límits!! pic.twitter.com/q4UK8Ri8VB — Carles Sala Roca

També destaquen casos com el de l'Ajuntament de la Fuliola que, després de rebre un avís, va retirar la pancarta per la "llibertat dels presos polítics" i la va substituir per una altra amb el missatge "tu ja m'entens". Altres consistoris -com el de Girona- han optat per canviar el missatge per "llibertat d'expressió" i els Avis i Àvies per la Llibertat de Reus van triar esgrimir pancartes amb el lema "defensem els drets humans", però la Junta Electoral també ho ha prohibit. Aquest dilluns, l'Ajuntament de Cerdanyola ha penjat una lona amb el missatge "pancarta censurada per la Junta Electoral" en substitució de la que demanava llibertat pels presos polítics.Els treballadors públics també han fet volar la imaginació i, per exemple, a la Generalitat a Girona van cobrir l'arbre de Nadal -després que els fessin retirar els llaços grocs- amb una tela negra i còpies de la resolució de la Junta Electoral. Altres van jugar una mica més la carta de l'humor i van penjar cartells on es podia llegir "aquí hi havia un llaç groc".