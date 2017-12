[Àudio] La falange recomana votar Ciutadans com a mal menor

Amb tot, els feixistes han volgut aclarir que van "en contra de tots els partits" i ells mateixos s'haurien presentat si haguessin pogut reunir els avals necessaris per fer-ho.

"El PP és més del mateix, el PSOE ja el coneixem i els independentistes impossible", ens han explicat, per insistir en que "ens dóna el mateix, mentre no doneu el vot als independentistes". Segons ens han comentat des de 'La Falange Española de las Jons', els ha trucat molta gent demanant assessorament, entre els quals -segons ha comprovat directe.cat- ciutadans que han penjat les trucades a les xarxes socials a mode de crítica a Ciutadans.

