Puigdemont demana a independentistes, catalanistes i demòcrates un ''vot útil de país''

Dimarts, 19 de desembre de 2017

En l'acte final de campanya de JxCat, insta a "no regalar la sobirania a Rajoy"

M.B| Si ‘Junts per Catalunya’ no venç a les urnes, “haurem regalat la sobirania a Mariano Rajoy i tot el que representa”. Amb aquestes paraules de Carles Puigdemont es resumeix el “megamíting” -s’ha seguit la seva intervenció des de Brussel·les en un centenar de punts arreu del país- que ha organitzat la candidatura del president per cloure la campanya del 21-D. Una darrera demanda als catalans perquè, amb els seus vots, li permetin complir el “compromís d’entrar a la Generalitat amb el Govern legítim que el 155 ha cessat”. En una crida als votants d’ERC, el PSC i els comuns s’ha dirigit a “tots els votants independentistes més enllà dels partits, també als votants catalanistes a qui el seu amor per Catalunya els fa estimar les seves institucions i als demòcrates que creuen necessari restituir el Govern” per demanar-los un “vot útil de país”.

Centenars de persones s’han reunit a la plaça de la Virreina de Gràcia -un dels barris barcelonins més independentistes- per escoltar les advertències del president: si la seva candidatura no triomfa el 21-D, “estarem anunciant a Madrid que sempre que no els agradi el president el podran canviar” i els que arribin “estaran més pendents de fer-los contents que de defensar els interessos dels catalans”.

Obligat a tornar-se a presentar

Durant el seu discurs, Puigdemont ha recordat que -tot i que fa dos anys havia assegurat que no es presentaria a unes noves eleccions- la “resposta furibunda” de l’Estat espanyol al procés independentista l’ha “obligat a prendre decisions transcendents”. En aquest sentit, ha reivindicat la seva candidatura com la millor hereva de ‘Junts pel Sí’ - "que supera l’esquema dels partits”- i s’ha referit als seus companys de llista com “militants de Catalunya”. Segons Puigdemont, ell és el president de Catalunya perquè no accepta que “ningú escapci la institució”.

D’altra banda, ha tret pit pels resultats del 27-S i pel fet d’haver complert la promesa de celebrar un referèndum d’autodeterminació i ha celebrat que, fins i tot amb “provocacions molt dures”, l’independentisme ha mantingut el seu compromís per dur a terme un procés pacífic. “Nosaltres no ens desviem ni un mil·límetre del camí ni la manera de caminar-hi. Puc explicar-ho amb el cap ben alt per tot el món”, ha afegit, després d’assegurar que és la “manera de ser ciutadans d’Europa”. Tot i tornar a insistir en que el 21-D es celebren unes eleccions “imposades”, ha instat la ciutadania a prendre-les com “una segona volta de l’1 d’octubre”. “El que està en joc és el tot”, ha sentenciat.

El president ha recordat també la recent manifestació dels catalans a Brussel·les i ha assegurat que, allà, encara se’n parla. En aquest sentit, ha afirmat que “la història ens observa”: “és un moment decisiu per reivindicar el “sentit profund” del que hem fet fins ara, per fer un país millor”, ha dit. També ha denunciat que “alguns ens volen dividir per interès electoral i l’estranya noció del que és mantenir un Estat unit”. "No se'n sortiran. Catalunya seguirà sent un sol poble", ha reblat.