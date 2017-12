Una càmera oculta desemmascara el paper del Barça al procés independentista

Última actualització Dimecres, 20 de desembre de 2017 05:00 h

Graven Josep Maria Bartomeu: "em volen fora perquè no estic ajudant"

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció| "Tot el món independentista està en contra meu. M'odien i em volen fora del Barça perquè no estic ajudant al procés". Són paraules de Josep Maria Bartomeu en una càmera oculta que publica 'La Gaceta', en que es veu al president del Barça parlant amb una persona que el grava sense el seu coneixement.





Segons ell, té "en contra la Generalitat" i així ho transmet a un seguidor que assegura haver deixat de ser soci per una suposada politització del club. Diu Bartomeu, a més, que l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) va demanar-li uns diners que ell va rebutjar donar i per això "tot l'independentisme va en contra de la directiva del Barça".Sobre les expressions sobiranistes al Camp Nou, el directiu del FCBarcelona assegura que "el camp és lliure per a tothom" i que "no prohibiré mai res". Una altra persona intervé al vídeo en defensa de Bartomeu i assegura que el culpable de barrejar futbol i política "és el senyor Laporta".