La jornada de reflexió a les portades dels principals diaris

Josep Pagès i Canaleta de CARDEDEU UN LA SEVA ESTACIÓ DE TREN NO TE MARQUESINES I FALTEN MÉS ZONES VERMELLES ANAR A VOTAR EL 21-D NO GRACIAS .. ABSTENCIÓ MILLOR NO ANAR A VOTAR SI GUANYAN ELS QUE ESTABEN FATAL PER QUÈ ENS TORTARAN ENGANYAR I SI GUANYEN ELS UNIONISTAS PITJOR

20 de desembre de 2017, 10.00 h

1 ) NO Importa tan qui paga la Festa la Campanya de ARRIMADES DE CIUTADANS ,, Si no qui estan de Diputats gent de LA Extrema Dreta i recordar son de Dretes .



ARRIMADES Te molt a GUANYAR Per ser DONA y molt GUAPA i tepalique sabe decir bien las cosas



NO INSULTA Es pensa les coses abans de dirles AIXO A FET PUJI EN INTENCIÓ DE VOT..



Cal tenir-la en conta es una rival en potencia aquesta vegada ES DE DRETES CON EL PDECAT o P.P. .



