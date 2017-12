Quin és el pla estrella per als candidats durant la jornada de reflexió?

Última actualització Dimecres, 20 de desembre de 2017 10:00 h

L'última pel·lícula de 'Star Wars' és el pla estrella d'Iceta, Domènech i Albiol

Redacció | La jornada de reflexió prèvia a les eleccions del 21-D és insòlita i diferent a les que s'han viscut en els darrers comicis. Aquesta vegada no es faran les tradicionals fotografies de tots els candidats que els diaris publiquen en portada el dia de les eleccions. I és que aquesta vegada la fotografia seria incomplerta amb Oriol Junqueras a la presó d'Estremera i Carles Puigdemont a Brussel·les amb una ordre espanyola de detenció.

Els candidats per a les eleccions del 21-D abans del debat a TV3: Xavier Garcia Albiol, Miquel Iceta, Marta Rovira, Jordi Turull, Inés Arrimadas, Xavier Domènech i Carles Riera © Jordi Pujolar Comparteix Tweet

Pel que fa a la resta de candidats, el pla estrella és anar al cinema a veure l'última entre de 'Star Wars' amb el títol 'L'últim Jedi'. Així ho tenen previst els candidats del PSC, Miquel Iceta; del PPC, Xavier García Albiol; i de Catalunya en Comú, Xavier Domènech. En general, tots aprofitaran per descansar i estar amb la família després de més de 15 dies de ritme frenètic que han deixat alguns dels candidats afònics, com la líder de Cs, Inés Arrimadas, i Iceta.



El cap de llista de JxCat, Carles Puigdemont, passarà una jornada de reflexió "molt domèstica i molt de reflexió", sense fer "res d'extraordinari" des de Brussel·les. Des del 29 d'octubre es troba a la capital europea i es reivindica com el president "legítim" i a "l'exili" en considerar que la justícia espanyola no ofereix suficients garanties. En les últimes hores, Puigdemont ha deixat clar que durant la jornada de reflexió no anirà en cap cas a Catalunya, "tal com algú havia especulat". El candidat de JxCat té prevista alguna reunió de treball però també descansar d'una campanya "intensa".



El dia de Junqueras

El número 1 de la llista d'ERC, Oriol Junqueras, viurà la jornada de reflexió com un dia més a la presó d'Estremera. Una jornada amb una rutina molt marcada que comença a les 8 hores quan per megafonia es crida a fer el recompte de presos. Després d'esmorzar pa amb mantega i melmelada passejarà durant una hora pel pati. De 10h a 13h, Junqueras es dedicarà a practicar bàsquet, jugar a escacs o donar alguna classe d'italià.



Després de dinar, el candidat dels republicans haurà de tornar a la seva cel·la durant més de tres hores i serà llavors quan dediqui temps a llegir cartes, respondre-les i escriure. A la tarda, tornarà a fer alguna de les activitats fins a l'hora de sopar. A les 19.25h es tanca la seva cel·la, on s'hi estarà fins a les 8h del matí següent.



Família i 'Star Wars'



La candidata de Cs, Inés Arrimadas, dedicarà el dia de reflexió a passar temps amb la família, a qui considera que ha tingut “abandonada” durant els dies de campanya. La seva germana ha vingut expressament aquests dies a Barcelona per donar-li suport. A més, mirarà de descansar, sobretot la veu, que els darrers dies se li ha vist afectada per un refredat que arrossega des d’un míting a Cornellà de Llobregat. Arrimadas ha admès però que no podrà evitar estar pendent de la jornada electoral, però amb la “satisfacció” que s’ha fet la feina “el millor que s’ha pogut” durant la campanya electoral.

El número 1 de la llista del PSC, Miquel Iceta, aprofitarà el matí de la jornada de reflexió per comprar-se unes ulleres noves, descansar i passar una estona amb la família. A la tarda té previst anar al cinema amb uns amics a veure la pel·lícula 'Star Wars. Els últims Jedi', estrenada darrerament.



Aprofitant el dia de l'espectador

El mateix pla que té el cap de files de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, que també aprofitarà la jornada d'aquet dimecres per asseure's davant de la gran pantalla i endinsar-se en la nova entrega d''Star Wars'. Ho farà acompanyat de la família, segons ha explicat. "I que la força ens acompanyi a tots en aquest dia de reflexió", ha bromejat el candidat dels comuns.

El candidat del PPC, Xavier García Albiol, ha explicat que passarà el dia previ a les eleccions descansant el màxim possible i en ambient familiar. "Intentaré recuperar una certa normalitat i tranquil·litat familiar. Això també m'anirà bé per recuperar veu", ha precisat Albiol, que durant tota la campanya de les eleccions del 21-D ha arrossegat un persistent constipat.



A la tarda, el líder del PPC també preveu anar al cinema a veure la nova pel·lícula de 'Star Wars'. "Hi aniré amb els meus fills que fa temps que me la venen demanant", ha explicat Albiol, que ha puntualitzat amb ironia que aprofitarà que és dimecres, dia de l'espectador al cinema, i per tant, les entrades li sortiran més barates.



Riera espera rebre l'alta

Finalment, el candidat de la CUP, Carles Riera, començarà el dia com ho ha fet durant pràcticament tota la campanya electoral, visitant el metge de bon matí. El candidat cupaire espera poder rebre ja l'alta i abandonar el tractament contra la peritonitis que el va afectar poc abans de començar la cursa cap al 21-D i que ha condicionat la seva activitat durant la campanya. La resta de la jornada, Riera aprofitarà per llegir i cuinar, una de les seves aficions.

