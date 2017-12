Visita a la presó: Mundó, Turull i Rull es reuneixen amb Junqueras, Forn i els 'Jordis'

Mundó, Rull i Turull va sortir de la presó d'Estremera hores abans de l'inici de la campanya electoral del 21-D. L'exconseller de Justícia ja va visitar Junqueras el passat 10 de desembre –va prometre fer-ho almenys un cop per setmana- mentre que els altres dos serà la primera vegada que tornen al centre penitenciari.

Mundó ha publicat a primera hora del matí una foto al Twitter de camí a Madrid des de l'AVE explicant que es dirigia a Madrid per fer aquestes visites. "Els explicaré com els estima la bona gent i que demà també pensarem molt en ells i en les seves famílies #Usvolemacasa", ha escrit Mundó, que viatja separadament de Rull i Turull. Els tres faran podran fer les visites en la seva condició d'advocats.

Les portes de la presó d'Estremera, on es troba Junqueras

