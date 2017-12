Aquests són tots els recursos que s'han presentat a la Junta Electoral contra TV3 i Catalunya Ràdio

Última actualització Dimecres, 20 de desembre de 2017 13:00 h

PP i Ciutadans han denunciat a la ràdio i televisió públiques diverses vegades des del mes de novembre

Redacció | Aquesta campanya electoral no ha estat una campanya normal. A banda de comptar amb candidats a la presidència a la presó o a l'exili, ha estat fortament marcada per les denúncies interposades per alguns partits a la Junta Electoral Central contra les cobertures informatives de TV3 i Catalunya Ràdio.

La primera de totes la va presentar el PP que va demanar la prohibició de la retransmissió en directe de la manifestació de l'11 de novembre a favor de l'alliberament dels presos polítics. La Junta Electoral ho va desestimar perquè si s'hagués prohibit l'emissió, hauria estat censura prèvia. Ara bé, després de la retransmissió, Ciutadans va demanar una compensació. La Junta Electoral central no va tenir en compte, en aquest cas, que s'havia retransmès dies abans una manifestació per a la unitat d'Espanya, i per tant, va cloure que s'havia vulnerat el pluralisme. Malgrat tot, va decidir no compensar a Ciutadans.

A instàncies d'aquest mateix partit però, la Junta Electoral va prohibir tant a Catalunya Ràdio com a TV3 utilitzar els termes "president", "conseller" i "govern a l'exili".

Les denúncies continuen

El Partit Popular no volia perdre pistonada. Així, va denunciar dues portades de Mònica Terribas. La Junta Electoral Central va interpretar que la periodista donava a entendre que hi havia una repressió estatal contra l'independentisme i va obrir un expedient sancionador contra Catalunya Ràdio per vulnerar la neutralitat.

El PP també va presentar u recurs sobre la informació del concert per la llibertat dels presos emesa al TN vespre del 2 de desembre. La Junta va considerar que el temps dedicat a donar veu a aquest espai va ser excessiu, i per tant, va sancionar a la televisió pública catalana de nou. També va prendre una decisió semblant en la cobertura de la manifestació a Brussel·les, que TV3 no va poder retransmetre en directe.

L'última denúncia presentada fins aquest dimecres l'ha presentat Ciutadans. En aquesta, al·lega que en un debat entre els candidats barcelonins no van parlar tots la mateixa estona. En aquest sentit, la Junta Electoral Central va cloure que en el conjunt dels quatre debats provincials fets el temps es va repartir igualitàriament.

