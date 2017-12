Votació sota estat policial: el gobierno doblarà els efectius el 21-D

Tanmateix, hi haurà 2.000 agents de les forces de seguretat de l'Estat espanyol preparats per sortir en qualsevol moment si fos necessari.

En aquest sentit, el gobierno de Rajoy ha defensat el rigor dels processos electorals a l'Estat Espanyol davant els dubtes plantejats per partits independentistes com ERC, que va plantejar un recompte paral·lel.

El secretari d'Estat d'Administracions Territorials, Roberto Bermúdez de Castro, va apuntar ja en la comissió del Senat el 4 de desembre que cada col·legi electoral estaria vigilat per una patrulla policial amb l'objectiu de garantir el recompte de vots, que es fa de forma telemàtica i també manual.

Redacció | El Ministeri de l'Interior, que des de l'aplicació de l'article 155 controla els efectius dels Mossos d'Esquadra i totes les qüestions pertinents a la seguretat, desplegarà un ampli dispositiu policial el 21-D. En aquest sentit, el gobierno enviarà una patrulla policial a cadascun dels 2.7000 col·legis electorals que dijous obriran les seves portes per les eleccions imposades per l'Estat.

