Servidors.cat denuncia les conseqüències del 155

L'entitat denuncia retards en subvencions, l'aturada de projectes estratègics i la pèrdua d'oportunitats econòmiques, entre altres perjudicis. Xifra les persones destituïdes, les que han estat o estan a la presó o detingudes i també els organismes suprimits a causa de la intervenció del govern espanyol."La Generalitat mai havia funcionat tan malament. No funciona amb normalitat, com afirmen propagandísticament les autoritats espanyoles mentre la mantenen escapçada, vigilada, al ralentí i amb un nivell d'activitat molt inferior a l'habitual", es queixa Servidors.cat.

