Diputats europeus demanen que el 21-D se celebri lliure ''d'interferències indegudes'' del gobierno

Els diputats han subscrit el manifest 'Crida europea per la democràcia a Catalunya', promogut pels dos diputats danesos Magni Arge i Nikolak Villumsen. En el text, els membres dels parlaments europeus expressen la seva "més profunda preocupació per la situació actual a Catalunya".

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal