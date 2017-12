Què has de saber per poder exercir el teu dret a vot en dia feiner?

No hi ha cap vot



En aquest sentit, sempre serà necessari obtenir un justificant de vot: s'ha de comunicar prèviament a l'empresa i presentar-li després. Per obtenir-lo, s'ha de demanar als membres de la mesa electoral on voti cadascú.



Permisos als membres de les meses, interventors i apoderats

El mateix govern espanyol, que ha convocat les eleccions via 155, explica en un reial decret (article 24) com funcionen els permisos dels treballdors per votar. Podrà ser de fins a quatre hores i tindrà en compte la coincidència dels horaris dels col·legis electorals i les jornades de treball dels qui el demanin: es tindrà dret a permís retribuit si coincideixen entre 2 i més de 6 hores. És important recordar que és l’empresa qui decideix l’horari dels permisos dels treballadors per anar a votar.