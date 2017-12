Albiol se salta el dia de reflexió demanant el vot de manera encoberta

Última actualització Dimecres, 20 de desembre de 2017 14:30 h

Al seu Twitter posa la portada de la Razón on demana el vot útil per al PP

5 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Xavier García Albiol no només el molt alt sinó que se la sap molt llarga. Saltant-se les normes que no autoritzen a fer propaganda electoral el dia abans d'unes eleccions, l'anomenat dia de reflexió, ha fet una piulada on, de manera indirecta, no només està fent campanya sinó que demana el vot per a la seva candidatura de manera flagrant.

Avui la portada del diari ultranacionalista i afí al PP, La Razón, publica a la portada tota una declaració d'intencions: demana el vot per al PP per evitar un traspàs de vots a Ciudadanos perquè diu que això beneficia la CUP i el bloc sobiranista.

El líder dels populars catalans, Xavier García Albio, ha usat aquesta portada per af er un tuit i demanar, explícitament, que la gent es fixi en el text al costat dret de la foto, el que acabem de citar just al paràgraf anterior. D'aquesta manera, de manera indirecta, Albiol no només estaria fent campanya electoral durant el dia de reflexió sinó que, a més, estaria demanat el vot.

Segur que, a més, la Junta Electoral Central, tan ocupada d'acabar amb qualsevol cartell o símbol a favor de la democràcia i la llibertat, passarà per alt aquesta acció del badaloní.





Comparto con vosotros la portada de La Razón. Merece la pena verla y leerla toda, especial el lateral de la fotografía. pic.twitter.com/dGiPY7f5aF — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 20 de desembre de 2017

Notícies relacionades