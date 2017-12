El dia de reflexió omple les xarxes amb imatges de les càrregues policials de l'1-O

No oblidar el que va passar l'1-O i que va indignar tant a la societat catalana. Una de les claus perquè el sobiranisme guanyi demà les eleccions. És per això que els usuaris s'estan encarregant de recordar les miserables i ingents imatges que va oferir la Polícia Nacional espanyola i la Guardia Civil que a cops de porra i martell, coces, empentes, pilotes de goma i escuts, van aconseguir aturar les votacions en alguns col·legis i, d'altra banda, van deixar un llast de 1.066 ferits, algun de greu com el noi que va perdre un ull.

És per això que la xarxa i el món 2.0 s'ha omplert amb fotos i vídeos de les càrregues violentes i absolutament desproporcionades dels cossos de seguretat espanyols.





Images that Madrid has been fearing as police uses force to remove young and old from voting stations. @FT pic.twitter.com/F09fpak5FI