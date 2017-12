Les cases d'apostes sumen punts a una possible victòria independentista

Última actualització Dimecres, 20 de desembre de 2017 18:00 h

La victòria en escons d'ERC es paga entre 1,40€ i 1,50€ per euro apostat

Redacció| Segons un article publicat a la 'Revista Mirall', les cases d'apostes (RetaBet i Betfair) paguen als que apostin per la victòria en escons d'Esquerra Republicana entre 1,40€ i 1,50€ per euro apostat. Una xifra que deixaria entreveure com les seves prediccions apunten a la possibilitat que els republicans triomfin el 21-D.

Candidats d'ERC, en una imatge d'arxiu

Pel que fa a la resta de partits, la victòria de Ciutadans es paga entre 2,25€ i 2,50€ per euro apostat i la de Junts per Catalunya entre 7€ i 11€ per euro apostat.



Amb menys possibilitats veuen les cases d'apostes la victòria del PSC -es paga entre 34€ i 41€ per euro apostat-, de Catalunya en Comú-Podem -es paga entre 61€ i 67€ per euro apostat- o del PP, que es paga entre 151€ i 301€ per euro apostat. Si guanyés la CUP, es pagaria als que així ho haguessin vaticinat entre 151€ i 301€ per euro apostat.



En les dues cases d'aposta, es presenten altres escenaris per endevinar, com la possibilitat que diversos partits obtinguin el mateix nombre d’escons (ho veuen possible, ja que es pagarà a 11€ per euro apostat), si C's aconseguirà més o menys de 30 escons (si ho fa, es pagaran precisament 1,55€ per euro apostat) o si hi haurà majoria absoluta de les forces independentistes (en aquest sentit, no tenen clar el que podria passar, ja que tant si s'assoleix com si no, l'aposta es paga a 1,85€ per euro apostat).



El mercat d'apostes encara no està tancant (per tant, és possible que experimenti variacions) i es preveu que ho faci abans d’obrir els col·legis electorals aquest dijous.