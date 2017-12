El mercat de les joguines falses

Última actualització Dilluns, 25 de desembre de 2017 10:00 h

La xifra representa gairebé el 5% de tots els béns importats a la Unió Europea

1 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



A.S. | Actualment les falsificacions són un mercat d'uns 388.000 euros. Una xifra que representa gairebé el 5% de tots els béns importats a la Unió Europea, segons recull un article del Més Economia. Els productes falsificats però afecten virtualment a totes les indústries. Tot i això, la rellevància i magnitud que comporta la indústria de la joguina ho converteix en quelcom alarmant.

Pla mig d'un agent de la Policia Municipal de Girona inspeccionant joguines a un basar © Jordi Altesa Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Espanya, Estats Units, falsificacions, Joguines, OCDE, UE

De fet, segons un informe de l'OCDE sobre el comerç de mercaderies falsificades i pirates publicat el 2016, situa el sector de la joguina entre els deu principals falsificacions confiscades.



Entre un 15% i un 20% dels espanyols compra joguines falses

Es calcula que dins la UE es perden cada any uns 8.8000 milions d'euros i uns 100.000 llocs de feina per compres d'aquests productes. Però Europa no és l'única afectada en aquest mercat. Segons l'Associació de la Joguina dels Estats Units, el mercat global de les joguines genera unes vendes anuals superiors als 68 milions d'euros.

Segons la Confederació de Consumidors i Usuaris (CECU), a Espanya, tot i les recomanacions, entre un 15% i un 20% és consumidor habitual de les falsificacions. El problema de les falsificacions és, tal com subratllen els experts, que cada vegada les còpies són millors.

Notícies relacionades