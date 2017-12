C's agafa la imatge d'un acte contra el càncer infantil per denunciar adoctrinament

|| ||☆|| || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat. L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.

20 de desembre de 2017, 19.34 h







Totes les TRAMPES que se'ls ocorrin, les faran, els unionistes .





Però més que aquesta barroera manipulació de C's, a mi allò que em fa por és que LES LLISTES QUE TENEN LES MESES NO ES CORRESPONGUIN AMB ELS CENSOS DELS AJUNTAMENTS i estiguin "inflades" amb noms falsos que després "votin per correu"







