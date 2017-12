[Primícia] El responsable de continguts audiovisuals de Cs té un perfil anònim on es dedica a insultar independentistes

Jorge Oliveri és el responsable de continguts audiovisuals de Ciudadanos. Així ho explica al seu perfil de Twitter. A més, va anar a les llistes del partit taronja a la població madrilenya de Tres Cantos, de número 6, per ser més exactes.

Doncs resulta que al seu perfil de Facebook tenia fet públic el seu telèfon mòbil. Una dada que li ha permès a l'influencer @Berlustinho trobar enllaçats els seus perfils de Twitter. La sorpresa ha estat trobar un perfil anònim anomenat Señor Lobo.

Insults a independentistes

Puigdemont, Junqueras i, especialment, la CUP són les dianes de Jorge Oliveri a través del seu perfil fals Señor Lobo. Una obsessió constant amb la higiene dels cupaires i, sobretot, tuits de mal gust contra els independentistes són el que més caracteritza el contingut d'aquest perfil 'fake'. El tarannà prepotent i amb tuf a ultradreta d'Oliveri aflora amb total llibertat sota l'anonimat amb constants referències als diaris més d'ultradreta com Ok Diario. També hi ha insults contra Podemos, com ja era imaginable.

Aquí alguns dels tuits més escandalosos del responsable de continguts audiovisuals de Ciudadanos: