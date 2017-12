La meitat dels murcians assegura que farà boicot a productes catalans per aquest Nadal

Última actualització Dimecres, 20 de desembre de 2017 19:30 h

Més del 20% dels espanyols diu que no comparà productes catalans per les festes

12 ( 4 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Malgrat això, el bloc del 155 intenta fer veure als catalans que Espanya ens estima. Atenció a l'última enquesta que ha realitzat per l'Institut Sondea per Securitas Direct: 1 de cada 5 espanyols no pensa comprar productes catalans per a aquestes festes de Nadal.

Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes boicot, catalanofobia, murcia, murcians, unionisme

Un 20,42% dels espanyols assegura que no comprarà productes catalans durant aquestes festes nadalenques a causa dels últims esdeveniments en aquesta comunitat autònoma. A més, el 55,28% dels espanyols indica que la situació política entre Catalunya i Espanya estarà present a les seves celebracions nadalenques, i serà un tema recurrent de conversa durant les festes, xifra que augmenta fins al 67,80% precisament a Catalunya.

Els murcians, els més xenòfobs

Són sobretot els murcians (45,16%), castellà-lleonesos (36,54%), La Rioja (35,71%), càntabres (34,62%) i aragonesos (33,93%) els que tenen un major percentatge de gent que no pensa adquirir gènere català. Per contra, un 6,62% d'espanyols no comprarà productes nacionals espanyols.

L'enquesta ha estat realitzada sobre una mostra de 2.009 individus residents a Espanya d'entre 30 i 65 anys, seleccionats de forma proporcional a les quotes de població espanyola en funció del sexe, grup d'edat i comunitat autònoma. Aquesta enquesta té un error mostral del +/- 2,2%.:

Notícies relacionades