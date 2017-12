Santi Vila vol seguir traient rèdit al procés, ara amb un llibre

21 de desembre de 2017, 00.19 h

"senyor" sepaRATA...

...per què no feu i dieu totes les vostres imbecil.litats a Perpinyà?

Ah sí,perquè els jutges de la República Francesa us enviarien "de vacances"

a Saint.Martin-de-Ré...

Si no saps on està això, pregunta-li a Yvann Colonna,

ell no sortirà d´allà mentre visqui.