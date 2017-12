Les urnes dicten sentència: República o Decret de Nova Planta

|| ||☆|| || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat. L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.

21 de desembre de 2017, 07.18 h







Ha arribat el dia de tornar a sortir al carrer. Avui ho farem sense nervis, sense por de que uns ENERGÚMENS cuirassats amb cascs antiavalots i armilles antibales , amb la porra ens fotin cop al cap.





Avui votrem en unes eleccions que si bé les ha convocat el FEIXISME FRANQUISTA del PP, nosaltres aprofitarem per, una vegada més, GUANYAR UNA NOVA BATALLA en la guerra per la democràcia i per la INDEPENDENCIA de la nostra terra.





