L’AMB promou la innovació: Ideant noves formes d'alimentar la metròpoli

Des de recuperar els excedents del Parc Agrari fins a aliments creats en impressores 3D, iniciatives per garantir l’alimentació a la població i evitar el malbaratament

Més de 80 experts i emprenedors es van reunir en la jornada metropolitana per explicar les seves estratègies en el sector agroalimentari.





L’AMB va organitzar el passat 14 de desembre, de la mà de la Fundació Fòrum Ambiental, la jornadaAquesta trobada ha servit per explorar les iniciatives més punteres pel que fa a la resolució dels problemes que afronta el territori metropolità en relació a les activitats agroalimentàries. Aquestes estratègies són fonamentals per a la, tant dels ciutadans com del medi ambient, a banda de contribuir alLa jornada es va centrar a l'entorn a la presentació de. L’informe, del quan l’AMB és la impulsora, conclou que la producció agrícola mundialcom a conseqüència de l’augment de població i la millora de la tecnologia, i que el sector de l’alimentació s’ha globalitzat i industrialitzat,Per evitar els riscos que això comporta, és necessari que el sector adopti les dinàmiques de l’economia circular.La problemàtica principal a nivell ambiental té diversos vessants:: utilitza, i d’aquesta, només un 25% es destina a la producció d’aliments, sent la resta dedicada a processament, envasat i distribució. A més,consumida per l’ésser humà és per al rec de conreus, i un 33% de tota la terra cultivada ho està de forma poc sostenible, causant unesel 26% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle provenen del sector agroalimentari.n’emet la mateixa quantitat queels aliments malbaratats a nivell mundial se situen en un, un 80% de les empreses alimentàries envasen els seus productes, augmentant així la producció de residus.A banda, també està esdevenint un problema l’ús generalitzat de pesticides químics i antibiòtics, que acaben perjudicant la salut de l’ecosistema i de les persones.Durant la jornada es van exposar diverses iniciatives que ajuden a revertir la situació per mitjà de pràctiques sostenibles dins del territori metropolità.Una d’elles és l’associació, dedicada a recuperar els excedents agrícoles que, per no complir amb els requeriments estètics, no es poden vendre als comerços convencionals, però són perfectament vàlids a nivell nutricional i gastronòmic. Aquests aliments, molts d’ells provinents del, són recollits i transformats en productes com melmelades i conserves vegetals, sota la marca. D’aquesta manera s’evita el malbaratament d’una gran quantitat d’aliments. L’associació també aporta un valor social, ja que una part dels aliments recuperats es destinen a entitats benèfiques, públiques i privades, de distribució d’aliments per a persones en situació vulnerable.Un altre dels casos exposats és el de l’empresa. Impulsora de la denominada “agricultura de precisió”, ha aplicat les últimes tecnologies al conreu d’aliments. Mitjançant l’ús de drons, per exemple, és possible digitalitzar una parcel·la de cultiu, de manera que el productor té una radiografia constant de l’estat del camp, la qual cosa li permetEncara un altre cas d’èxit és el de l’empresa, que desenvolupa solucions per generar els aliments a la pròpia llar. Així, ha ideat un aquari i un petit hort que se serveixen l’un de l’altre per sobreviure; les plantes purifiquen l’aigua i els peixos, al seu torn, fertilitzen les plantes amb el seu rebuig.Totes aquestes iniciatives i fins amés han quedat plasmades a l’estudi impulsat per l’AMB, en la qual també hi figuren projectes de grans empreses com. Així, des de noves tecnologies com lafins a la, formen part de les noves estratègies per assegurar, dins del territori metropolità, un desenvolupament tant(assegurar una bona alimentació), com(evitar l’excés en el consum d’energia i la generació de residus) com(fomentar la competitivitat del sector agroalimentari i evitar les grans pèrdues causades pel malbaratament).