Puigdemont insta al Govern legítim a tornar a la Generalitat després de la victòria independentista

M.B| El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha fet una crida al Govern legítim destituït per la imposició del 155 a tornar al Palau de la Generalitat. Ho ha fet des de Brussel·les, on es troba exiliat i des d'on ha reivindicat la victòria en escons del bloc independentista davant dels que representen la suspensió de l'autogovern a Catalunya. "La República ha guanyat la monarquia del 155", ha exclamat.

Puigdemont també ha tingut paraules per Europa, a qui ha instat a "prendre nota", i pels presos polítics del procés, entre ells Jordi Sànchez, de qui ha destacat que ara ja és "diputat electe". Puigdemont ha celebrat que ha aconseguit "mantenir la legitimitat i la continuïtat històrica" de la Generalitat i ha constatat que la "recepta de Rajoy" no funciona.En aquest sentit, ha destacat que el president espanyol i els seus socis han perdut el "plebiscit" que volien que validés el 155 i que -fins i tot en uns comicis "ilegítims"- els independentistes han vençut. D'altra banda, el conseller Toni Comín -exiliat amb Puigdemont i que anava a les llistes d'ERC- ha afegit que "Rajoy és el gran perdedor i tot el món ho ha vist".Puigdemont ha avançat que demà oferirà una roda de premsa des de Brussel·les per respondre preguntes dels periodistes.