El ministre-president de Flandes felicita Puigdemont per la victòria

En un missatge a Twitter, el polític del partit dels nacionalistes flamencs, l'N-VA, ha afirmat que "els qui proposen autonomia han guanyat les eleccions catalanes i han obtingut majoria parlamentària"."Espanya no pot ignorar-ho més. És moment de diàleg", ha afegit en la piulada Bourgeois. En una entrevista a la ràdio Belga el ministre-president de Flandes ha dit també que Puigdemont "ha de poder tornar a Catalunya com un home lliure". "Es tracta d'unes eleccions democràtiques", ha comentat.

El cap de llista de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont

